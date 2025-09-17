Uomo si barrica in casa armato di coltello allontanati i vicini
Si è barricato in casa armato di coltello ed ha minacciato di farla finita. Un uomo, chiuso nella sua abitazione di Ciampino. I fatti alle 11:00 di mercoledì mattina quando i carabinieri della tenenza di Ciampino, a seguito di richiesta dal 118 - sono intervenuti per un uomo italiano di 58 anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: uomo - barrica
Roma, uomo si barrica armato in casa a Ostia dopo lite con moglie
Roma: uomo armato si barrica in casa dopo lite con la moglie
Ostia, litiga con la moglie e si barrica in casa armato: uomo minaccia suicidio ma desiste
Un litigio familiare si è trasformato in ore di tensione all’Infernetto, a Roma. Un uomo di circa cinquant’anni si è barricato nel proprio villino dopo una lite con la moglie. All’interno teneva diverse armi, mai utilizzate, ma non ha esitato a minacciare gli agenti. Sol - facebook.com Vai su Facebook
Roma: uomo armato si barrica in casa dopo lite con la moglie https://ift.tt/R6IoMyq - X Vai su X
Uomo si barrica in casa armato di coltello, allontanati i vicini; Roma, uomo si barrica armato in casa a Ostia dopo lite con moglie; Paura a Ostia: uomo armato litiga con la moglie, poi si barrica in casa per due ore.
Roma, uomo si barrica armato in casa a Ostia dopo lite con moglie - In corso le trattative del funzionario della Questura di Roma Un uomo, dopo una lite familiare con la moglie, si è barricato in casa a ... tg24.sky.it scrive
Roma: uomo armato si barrica in casa dopo lite con la moglie - A raccontarlo alla polizia la stessa donna uscita fuggita dall'abitazione prima che il marito si chiudesse dentro. Come scrive romatoday.it