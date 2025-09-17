Uomini e Donne Laura Chiatti presente in studio | i dettagli
Nel corso dell’ultima registrazione di “Uomini e Donne”, ci sono state molte sorprese. Stranamente, in studio c’era una nota attrice. Stando a quanto trapelato, Laura Chiatti era inaspettatamente nel parterre e ha seguito gli ultimi risvolti dei vari troni. La vera domanda è: Cosa ci faceva la modella lì? Probabilmente, è stata invitata dalla stessa . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
