Uomini e Donne Francesca Polizzi vittima di catcalling | Nel 2025 questa è veramente una vergogna

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Polizzi si è ritrovata a subire catcalling , ovvero una molestia verbale mentre era per strada. Stanca di questi insulti sessisti, Francesca ha postato un lungo e duro sfogo sui social. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

