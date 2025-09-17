© Comingsoon.it - Uomini e Donne, anticipazioni: Valerio Ciaffaroni ha scelto l'ex tentatrice Ary, la reazione di Sarah Esposito

A grande sorpresa, Valerio Ciaffaroni ha deciso di continuare la sua frequentazione con l’ex tentatrice di Temptation Island Ary e di chiudere definitivamente il rapporto con Sarah Esposito . 🔗 Leggi su Comingsoon.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

FERMI TUTTI! ROSARIO GUGLIELMI NON SARÀ IL NUOVO TRONISTA DI “UOMINI E DONNE” - DOPO L’ANNUNCIO A “TEMPTATION ISLAND…E POI…E POI”, È STATO DETRONIZZATO DURANTE LA PRIMA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA DEL P - X Vai su X

"“Guardo sempre Uomini e Donne. Sono appassionato di Trono Over. I tronisti come Gianmarco e Martina, invece, mi annoiano mortalmente. Farei l’opinionista per portare un colpo d’ala intellettuale. È chiaro che io non posso insegnare a Maria De Filippi a fa - facebook.com Vai su Facebook

Valerio Ciaffaroni ha scelto Arianna Mercuri, con Sarah Esposito è finita: le anticipazioni da Uomini e Donne; Temptation Island, lacrime e dure accuse. Valerio ama ancora Sarah e per Rosario spunta Uomini e donne; Temptation Island 15 settembre, le anticipazioni: Valerio ama ancora Sarah, ha già lasciato la single Ary.

Anticipazioni Uomini e Donne, Rosario lascia il Trono, Tina Cipollari lo attacca, ecco cosa è successo in studio - Colpi di scena e nuovi emozioni ti aspettano nella prossima puntata. Riporta mondotv24.it

Valerio Ciaffaroni ha scelto Arianna Mercuri, con Sarah Esposito è finita: le anticipazioni da Uomini e Donne - Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, il romano Valerio Ciaffaroni ha raccontato di avere deciso di approfondire la conoscenza con ... Secondo fanpage.it