Uomini e Donne anticipazioni Maria toglie il trono a Rosario | incidente per Lucia Ilardo

Durante la registrazione di Uomini e Donne in cui Rosario Guglielmi è stato “cacciato” da Maria De Filippi è successo davvero di tutto. L’ingresso in studio di Lucia Ilardo è stato condizionato da un incidente che ha fatto preoccupare per un attimo i presenti. Poi la ragazza ha fatto delle dichiarazioni che hanno smascherato il tronista, spingendo la conduttrice a intervenire. Parole durissime e provvedimento inevitabile. Inoltre emerge un’indiscrezione che riguarda Lucia e una proposta ricevuta proprio dalla redazione del trono classico: scopriamo insieme tutti i dettagli. Uomini e Donne: Rosario Guglielmi entra da tronista ed esce dopo due minuti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

