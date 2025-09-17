© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Maria allontana Rosario e Cristiana non si fida di Jakub

Dalla decisione di Maria che ha fermato Rosario alla diffidenza di Cristiana verso Jakub , passando per lacrime di Gemma Galgani: una registrazione ricca di emozioni del dating show di Maria De Filippi. Nella puntata registrata di Uomini e Donne , le vicende dei protagonisti di Temptation Island si sono intrecciate con quelle del Trono Classico e del Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Il colpo di scena principale ha riguardato Rosario Guglielmi, che ha dovuto lasciare la poltrona di tronista appena conquistata. Trono Classico Prosegue il percorso di Cristiana Anania e Flavio Ubirti. La tronista si è mostrata di nuovo incerta nei confronti di Jakub Bakkour. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

