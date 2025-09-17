Uomini e Donne 2025-2026 il dating show torna su Canale 5 | quando inizia news tronisti e anticipazioni

Torna Uomini e Donne su Canale 5. Quando inizia la nuova edizione del popolare dating show di Maria De Filippi? Tutto quello che c’è da sapere: news, anticipazioni, tronisti e novità! Uomini e Donne news 2025-2026, quando inizia la nuova edizione?. Ci siamo: da lunedì 22 settembre 2025 dalle ore 14.45 al via la nuova stagione di Uomini e Donne 2025-2026, il dating show di successo condotto da Maria De Fiippi su Canale 5. Confermata la presenza dei tre opinionisti: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Un ritorno molto atteso dal pubblico curioso di scoprire cosa è successo a tutti i protagonisti del Trono Over, Gemma Galgani su tutti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne 2025-2026, il dating show torna su Canale 5: quando inizia, news tronisti e anticipazioni

