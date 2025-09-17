Uno studio ha svelato insospettabili benefici del mirtillo sulla salute dei bimbi durante lo svezzamento

La ricerca dell’Università del Colorado ha mostrato come introdurre i mirtilli nello svezzamento possa rafforzare il sistema immunitario dei neonati e ridurre i sintomi allergici. La ricerca, la prima a testare in modo rigoroso un alimento specifico nei primi mesi di vita, mostra effetti positivi anche sul microbiota intestinale, aprendo nuove prospettive per la salute a lungo termine dei lattanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

