Uno studio ha svelato insospettabili benefici del mirtillo sulla salute dei bimbi durante lo svezzamento

La ricerca dell’Università del Colorado ha mostrato come introdurre i mirtilli nello svezzamento possa rafforzare il sistema immunitario dei neonati e ridurre i sintomi allergici. La ricerca, la prima a testare in modo rigoroso un alimento specifico nei primi mesi di vita, mostra effetti positivi anche sul microbiota intestinale, aprendo nuove prospettive per la salute a lungo termine dei lattanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il mistero degli “squali fantasma” svelato da uno studio: denti fuori dalle mascelle che crescono per l’accoppiamento

Christian Buhl dei Battlefield Studios ha svelato i dettagli sulle modalità grafiche delle versioni console di Battlefield 6. Come già visto nella beta, tutte gireranno ad almeno 60 fps. - facebook.com Vai su Facebook

Campi Flegrei, svelato il motore nascosto del bradisismo Uno studio di @CNRsocial_, @INGV_press e Steam individua nell’acquifero intermedio della Solfatara la causa dei sollevamenti del suolo - X Vai su X

Uno studio durato 30 anni ha svelato quali sono i carboidrati della longevità; Le patate nascondono un segreto millenario: la sorprendente doppia origine svelata dal DNA.

