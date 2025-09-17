Universitari Noponte | Progetto incompatibile con norme europee su appalti pubblici e ambiente
Per il gruppo Universitari Noponte esiste un "deficit democratico che caratterizza le modalità di decisione" per la realizzazione del ponte sullo Stretto.Ne hanno ne parlato oggi durante un incontro all'associazione stampa estera a Roma, di cui riporta Ansa. Il gruppo annovera oltre 640. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
