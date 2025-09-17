Universitari Noponte | Deficit democratico e progetto incompatibile con le norme europee

Messinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C' è un "deficit democratico che caratterizza le modalità di decisione" per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Opera peraltro "incompatibile con le norme europee su appalti pubblici e ambiente".Ne sono convinti i membri del gruppo Universitari Noponte che ne hanno ne parlato oggi durante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universitari - noponte

Universitari Noponte: "Progetto incompatibile con norme europee su appalti pubblici e ambiente"

Universitari Noponte, 'deficit democratico per scelte ponte'; Ponte sullo Stretto, universitari denunciano deficit democratico e criticità tecniche del progetto; Universitari Noponte: Progetto incompatibile con norme europee su appalti pubblici e ambiente.

universitari noponte deficit democraticoUniversitari Noponte, 'deficit democratico per scelte ponte' - C'è un "deficit democratico che caratterizza le modalità di decisione" per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Lo riporta msn.com

universitari noponte deficit democraticoPonte sullo Stretto, universitari denunciano deficit democratico e criticità tecniche del progetto - Un “deficit democratico” caratterizzerebbe le modalità di decisione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, mentre l'opera stessa risulterebbe incompatibile con le norme europee su appalti pubbl ... Riporta reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Universitari Noponte Deficit Democratico