Universitari Noponte | Deficit democratico e progetto incompatibile con le norme europee
C' è un "deficit democratico che caratterizza le modalità di decisione" per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Opera peraltro "incompatibile con le norme europee su appalti pubblici e ambiente".Ne sono convinti i membri del gruppo Universitari Noponte che ne hanno ne parlato oggi durante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: universitari - noponte
Universitari Noponte: "Progetto incompatibile con norme europee su appalti pubblici e ambiente"
‘No Ponte’: Associazione Universitari indice conferenza a Roma su criticità tecniche, economiche e ambientali - facebook.com Vai su Facebook
Universitari Noponte, 'deficit democratico per scelte ponte'; Ponte sullo Stretto, universitari denunciano deficit democratico e criticità tecniche del progetto; Universitari Noponte: Progetto incompatibile con norme europee su appalti pubblici e ambiente.
Universitari Noponte, 'deficit democratico per scelte ponte' - C'è un "deficit democratico che caratterizza le modalità di decisione" per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Lo riporta msn.com
Ponte sullo Stretto, universitari denunciano deficit democratico e criticità tecniche del progetto - Un “deficit democratico” caratterizzerebbe le modalità di decisione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, mentre l'opera stessa risulterebbe incompatibile con le norme europee su appalti pubbl ... Riporta reggiotv.it