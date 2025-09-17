Università Statale di Milano contro genocidio a Gaza annunciato stop ad accordi con enti israeliani studenti | Finalmente presa di posizione

Nella stessa mozione vi è anche lo “sdegno” e la “condanna” per “l'ingiustificabile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023”, ma si sottolinea che “l'autodifesa non può implicare azioni di guerra indiscriminate tali da giustificare l'uso del termine genocidio ”. Liberazione degli ostaggi, ce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: universit - statale

Il Senato accademico dell'Università Statale di Milano ha approvato nella seduta di oggi, 16 settembre, all'unanimità, la " ". Il testo completo su lastatalenews.uni - facebook.com Vai su Facebook

Bibi contro tutti tutti contro Bibi | Statale di Milano | Stop accordi con Università coinvolte; Gaza le università italiane battono un colpo | stop agli accordi e docenti che difendono Israele allontanati.

La Statale di Milano: 'Stop agli accordi con chi viola i diritti a Gaza' - Il Politecnico di Torino chiude il rapporto con un prof israeliano che difende l'Idf (ANSA) ... Scrive ansa.it

Milano, Elena e quella notte d'amore alla Statale. Quando le femministe (e la sinistra extraparlamentare) la processarono nell'aula magna - Nell'autunno del 1976, una studentessa di 22 anni finì alla gogna all'Università degli Studi di Milano: fu accusata dai compagni di movimento. Come scrive milano.corriere.it