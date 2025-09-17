Un’avventura tra gnomi elfi e principesse

Sarà come entrare in una fiaba. Un luogo magico, sospeso nel tempo e tra i sogni, per viaggiare con la fantasia. È il Piccolo Museo della Fiaba e del Racconto, lo spazio espositivo ispirato al fantastico mondo delle fiabe, che per il quinto anno consecutivo è stato allestito nelle antiche stanze di Villa Davia, nel borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi. Il progetto, in programma ogni fine settimana fino al 26 ottobre (aperture: il venerdì dalle ore 16 alle 19, il sabato dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30; la domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19), è promosso dal Comune e realizzato con il supporto tecnico dell’associazione culturale Ca’ Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

