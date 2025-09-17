Un' astronauta passeggia in centro storico l' anteprima a sorpresa di dAS Festival 2025
Camminando in centro in un mercoledì qualunque può capitare di trovarsi davanti un'astronauta? La risposta è sì. E infatti la passeggiata terrestre della coreografa Elisabetta Consonni con indosso una tuta spaziale tutta bianca, ha suscitato parecchia curiosità. Con un passo lentissimo come se si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il rover Perseverance, che dal 2021 passeggia sul suolo di Marte all'interno del cratere Jazero, ha individuato un campione di roccia che potrebbe contenere tracce di vita passata.
