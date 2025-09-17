Una volta ho messo sul petto un etto di rognone contro il malocchio Non lavoro e mi godo la vita Il calcio? Ero troppo bello | così Stefano Bettarini

Stefano Bettarini si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport e ha ricordato i tempi in cui ha giocato nel campionato. “Sarò onesto anche qui: ho fatto la giusta carriera. Mi è mancato giocare in una grande squadra. L’avrei meritato, ma al mio agente dicevano sempre la stessa cosa “, ha dichiarato l’ex calciatore che ha dovuto fare i conti anche con il pregiudizio. “Bettarini è troppo bello per fare il calciatore. – ha continuato – Lo dissero Galliani e Moggi quando ero in ballo per Milan e Juve. Questa nomea mi ha danneggiato. Una volta partecipai a una sfilata alla fashion week e me ne dissero di tutti i colori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

