Una volta ho messo sul petto un etto di rognone contro il malocchio Non lavoro e mi godo la vita Il calcio? Ero troppo bello | così Stefano Bettarini
Stefano Bettarini si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport e ha ricordato i tempi in cui ha giocato nel campionato. “Sarò onesto anche qui: ho fatto la giusta carriera. Mi è mancato giocare in una grande squadra. L’avrei meritato, ma al mio agente dicevano sempre la stessa cosa “, ha dichiarato l’ex calciatore che ha dovuto fare i conti anche con il pregiudizio. “Bettarini è troppo bello per fare il calciatore. – ha continuato – Lo dissero Galliani e Moggi quando ero in ballo per Milan e Juve. Questa nomea mi ha danneggiato. Una volta partecipai a una sfilata alla fashion week e me ne dissero di tutti i colori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: volta - messo
Sinner svela la verità su Emma Navarro: “Ci hanno messo assieme, incontrata ieri per la prima volta”
Lo street artist italiano Millo per la prima volta si è messo alla prova con un’installazione gonfiabile: The Lovers
L'ultima volta avevo messo piede allo stadio a Cittadella. Passai il tempo col cellulare in mano a buttare il sangue. Su quei gradoni lasciammo l'anima, ma era tutto un imbroglio. Il torto che ha subito la Salernitana, la maniera con la quale l'hanno buttata giù, lo - facebook.com Vai su Facebook
Bettarini si confessa: Troppo bello per Milan e Juve, ora vivo senza lavorare; Lorde: Quando mi sono fasciata il petto per la prima volta...; Conte in conferenza: «Restiamo umili. L'ultima volta con lo scudetto sul petto siamo arrivati decimi».
“Una volta ero sul palco e una ragazza ha raccolto il mio sudore dal petto e l’ha bevuto”: la confessione di Damiano David - Avete presente quelle interviste dove il vip viene fermato per strada e sembra una cosa casuale invece è un format? Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Lorde: "Quando mi sono fasciata il petto per la prima volta..." - Lo scorso mese di giugno la 28enne Lorde ha pubblicato il suo quarto album "Virgin" ( leggi qui la recensione ). Riporta rockol.it