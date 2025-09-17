Una vita intensa con 10 figli | il sindaco accoglie in Comune una nuova centenaria

FRANCAVILLA FONTANA - La città degli Imperiali ha una nuova centenaria . Si tratta di Maria Giuseppa Laddomata, ricevuta a Castello Imperiali, sede del Comune , per ricevere gli auguri dal primo cittadino Antonello Denuzzo a nome dell'intera collettività. Il sindaco ha pubblicato un post sui social. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

