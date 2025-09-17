Una tre giorni di festa per celebrare il 75esimo anniversario dell' Aero Club Francesco Baracca
L’Aero Club di Lugo, con il patrocinio del Comune di Lugo, celebra quest’anno l’anniversario per i suoi 75 anni di fondazione con tre giorni di festa dedicati all’aviazione, alla socialità, alla storia, alla cultura, alla musica e al buon cibo. Sono trascorsi 75 anni da quel lontano 1950 in cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
