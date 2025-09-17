Una tavola da disegno cade sulla testa di una studentessa la docente non si accorge dell’incidente 13 anni dopo l’incidente la Corte d’Appello ribalta tutto | La scuola deve vigilare anche quando l’alunno si fa male da solo
Una normale mattinata di dicembre, nel 2012, in un liceo di Bari si trasforma improvvisamente in un caso giudiziario durato oltre un decennio. Durante le esercitazioni pratiche di disegno, una studentessa del secondo anno viene colpita al capo da una tavola posizionata su un cavalletto, riportando un trauma cranico-cervicale che le cambierà la vita. L'episodio, apparentemente banale, innesca una battaglia legale che arriva fino alla Corte d'Appello, ribaltando completamente le responsabilità inizialmente negate. L'articolo Una tavola da disegno cade sulla testa di una studentessa, la docente non si accorge dell’incidente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: tavola - disegno
Disegnare è: una finestra sul mondo Tavola di Matteo Pericoli ?CORSI DI DISEGNO ONLINE Cell. 346.7612091, Tel.06.6869052 Chi è curioso o indeciso e vuol sapere qualcosa di più sui nostri corsi di disegno, può contattarci senza esitare e prenotare - facebook.com Vai su Facebook
Una tavola da disegno cade sulla testa di una studentessa, la docente non si accorge dell'incidente. 13 anni dopo l'incidente, la Corte d'Appello ribalta tutto: La scuola deve vigilare anche quando l'alunno si fa male da solo; Rs Moto City Yamaha a Trieste.