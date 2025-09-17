Una tavola da disegno cade sulla testa di una studentessa la docente non si accorge dell’incidente 13 anni dopo l’incidente la Corte d’Appello ribalta tutto | La scuola deve vigilare anche quando l’alunno si fa male da solo

Una normale mattinata di dicembre, nel 2012, in un liceo di Bari si trasforma improvvisamente in un caso giudiziario durato oltre un decennio. Durante le esercitazioni pratiche di disegno, una studentessa del secondo anno viene colpita al capo da una tavola posizionata su un cavalletto, riportando un trauma cranico-cervicale che le cambierà la vita. L'episodio, apparentemente banale, innesca una battaglia legale che arriva fino alla Corte d'Appello, ribaltando completamente le responsabilità inizialmente negate. L'articolo Una tavola da disegno cade sulla testa di una studentessa, la docente non si accorge dellincidente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

13 anni dopo l'incidente, la Corte d'Appello ribalta tutto: La scuola deve vigilare anche quando l'alunno si fa male da solo

