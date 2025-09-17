Una scusa o un balletto poi la rapina | così la banda delle collanine colpiva in via Indipendenza | VIDEO
Un balletto o una provocazione, con la scusa di avvicinare la vittima. Per poi circondarla e prendersi, con forza, quello che volevano. Agivano così i tre cittadini marocchini, tutti ventenni, accusati di aver commesso altrettante rapine in città, e finiti in carcere dopo che la polizia della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
