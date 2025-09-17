Una scusa o un balletto poi la rapina | così la banda delle collanine colpiva in via Indipendenza | VIDEO

Bolognatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un balletto o una provocazione, con la scusa di avvicinare la vittima. Per poi circondarla e prendersi, con forza, quello che volevano. Agivano così i tre cittadini marocchini, tutti ventenni, accusati di aver commesso altrettante rapine in città, e finiti in carcere dopo che la polizia della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scusa - balletto

Rapina da 2mila euro al mare, due ventenni di Urbino in carcere: «Eravamo strafatti, ci scusiamo» - Ieri in carcere l’udienza di convalida dell’arresto di due ventenni di Urbino, uno albanese e l’altro italiano, ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Scusa Balletto Rapina Cos236