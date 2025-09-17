Quella che chiamano “normalità” è vivere nel corpo, attraverso il corpo: orientarlo nella direzione desiderata, muoverne le parti, riconoscere il mondo con i sensi. Ma cosa accade se un giorno, per un banalissimo incidente – una scivolata sulla strada ghiacciata –, una porzione del nostro corpo smette di funzionare, perfino di essere avvertita, giacendo come un’appendice morta all’estremità di un arto spezzato? Improvvisamente, quella mano, che ha smesso di esistere, entra nel regno dell’esistenza proprio attraverso la sua assenza. Proprio perché non se ne percepisce più la presenza, quella presenza sempre data per scontata e su cui mai si è trovato di dover riflettere, la mano diventa il punto di inciampo dello scorrere fluido dei pensieri e delle azioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una mano