L'interprete di Lorelai Gilmore ha condiviso la sua idea per la possibile continuazione della storia ambientata a Stars Hollow. La cerimonia di consegna degli Emmy Awards ha regalato ai fan un'inattesa reunion di Una Mamma per Amica con l'apparizione sul palco di Alexis Bledel e Lauren Graham. L'interprete di Lorelai, in una nuova intervista, ha ora ammesso che ha da tempo un'idea per un film. L'idea di Lauren Graham per un film Parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter, Lauren Graham ha ammesso di essere ancora sorpresa dalla popolarità di Una mamma per amica dopo tutti questi anni. La star dello show creato da Amy Sherman, poco prima della cerimonia degli Emmy, ha quindi dichiarato: "Ho pensato avessimo chiuso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una Mamma per Amica, Lauren Graham spera in "un film di Natale in stile Downton Abbey"