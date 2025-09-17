Una lupetta del nostro branco ha bisogno di una donazione di midollo osseo

“Una lupetta del nostro branco ha una grave malattia: il suo midollo osseo è vuoto e non produce più sangue. Non esiste una cura, ha bisogno di una donazione”. Con queste parole i capi del gruppo Scout Agesci Trento 4 rivolgono un appello alla comunità nella speranza di trovare un donatore di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it