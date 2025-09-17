Una lezione sulla scuola inclusiva In cattedra stavolta c’è il sindaco

Una lezione speciale per i ragazzi delle medie a Vimodrone. In cattedra, per una volta, è salito il sindaco Dario Veneroni, che ha intrattenuto i ragazzi con una lezione sulla scuola inclusiva. A invitare lui e l’assessore alla partita Marco Albertini, il preside Francesco Di Gennaro. "Purtroppo, il diritto allo studio non è assicurato in tutti i paesi del mondo - ha detto il primo cittadino davanti a una platea attentissima - dobbiamo considerarci fortunati ad avere questa opportunità". Durante l‘incontro si è discusso anche dei servizi pubblici a supporto del percorso di formazione: mensa, trasporto, pre e post scuola e "l’aiuto agli studenti che hanno fragilità o incontrano più difficoltà nell’apprendimento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

