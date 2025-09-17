Una di Famiglia | Segreti scandali e altro nel trailer del film di Paul Feig

01 Distribution ha svelato il trailer italiano di Una di Famiglia (The Housemaid), il thriller diretto da Paul Feig. Dopo la partenza della campagna promozionale made in USA ed il lancio della versione originale del trailer ( trovate il trailer a questo indirizzo ), è tempo quest’oggi di informazioni in merito alla distribuzione italiana. Partiamo col sottolineare che Una di Famiglia non ha ad oggi una data di distribuzione ufficiale. Il film, intitolato in originale The Housemaid, si ispira al romanzo bestseller omonino di Freida McFadden, e racconta ciò che accade quando una donna in fuga dal proprio passato accetta il lavoro di governatrice nella famiglia sbagliata. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

