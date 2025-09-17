Una di famiglia | il trailer del film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

Cinefilos.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il primo trailer del nuovo thriller psicologico  Una di famiglia ( The Housemaid ), con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Michele Morrone, Brandon Sklenar ed Elizabeth Perkins, e diretto da Paul Feig (regista di Le amiche della sposa e Un piccolo favore ), che uscirà in esclusiva nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 dicembre. Nel film, Sweeney interpreterà Millie, una giovane donna in difficoltà che si sente sollevata dall’idea di ricominciare da capo come domestica della ricca coppia Nina (Seyfried) e Andrew. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

