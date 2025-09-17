Una conclusione clamorosa L’annuncio di Gianluigi Nuzzi sul caso Garlasco

Un nuovo capitolo si aggiunge alla complessa vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha infatti depositato la consulenza di Bloodstain pattern analysis, nota come Bpa, un’analisi scientifica sulle tracce di sangue trovate nella villetta di via Pascoli, dove il 13 agosto 2007 venne uccisa la ventiseienne Chiara Poggi. Il lavoro, affidato a un esperto del Ris di Cagliari, si inserisce nell’ambito della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, e punta a chiarire ancora una volta la dinamica dell’omicidio. Secondo quanto trapela, la consulenza non avrebbe un peso decisivo per modificare l’impianto processuale già consolidato e sembrerebbe confermare che ad agire fu una sola persona. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it