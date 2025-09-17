Una commissione speciale Oggi il primo sopralluogo

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono appena iniziati i lavori di ripristino e consolidamento dell’argine sinistro del Lamone all’altezza di Villanova di Bagnacavallo. Si tratta della prima tranche di opere, da 7,5 milioni di euro, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, nel tratto di pianura del fiume Lamone pesantemente danneggiato un anno fa. A Traversara di Bagnacavallo, la località più colpita, è stata dedicata una commissione speciale, istituita dal commissario straordinario Curcio: dopo una prima riunione nei giorni scorsi ci sarà un primo sopralluogo a Traversara, già oggi, con i tecnici della struttura commissariale, dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione e dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una commissione speciale oggi il primo sopralluogo

© Ilrestodelcarlino.it - Una commissione speciale. Oggi il primo sopralluogo

In questa notizia si parla di: commissione - speciale

Allerta antisemitismo a Milano: “Ora una seduta della Commissione Speciale nel Memoriale della Shoah”

Intesa tra maggioranza e opposizione in Comune: nasce la commissione speciale per l'alluvione

Commissione speciale alluvioni, delibera approvata all'unanimità

Una commissione speciale. Oggi il primo sopralluogo; L’eurodeputata dem Irene Tinagli guiderà la commissione speciale per la Crisi abitativa; Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione europea.

Oggi il primo summit Unione europea-Moldavia a Chisinau - Oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo António Costa si recheranno a Chi?inau per il primo vertice Ue- Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Commissione Speciale Oggi Primo