una commissione speciale oggi il primo sopralluogo

Sono appena iniziati i lavori di ripristino e consolidamento dell’argine sinistro del Lamone all’altezza di Villanova di Bagnacavallo. Si tratta della prima tranche di opere, da 7,5 milioni di euro, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, nel tratto di pianura del fiume Lamone pesantemente danneggiato un anno fa. A Traversara di Bagnacavallo, la località più colpita, è stata dedicata una commissione speciale, istituita dal commissario straordinario Curcio: dopo una prima riunione nei giorni scorsi ci sarà un primo sopralluogo a Traversara, già oggi, con i tecnici della struttura commissariale, dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione e dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

