Una battaglia dopo l’altra recensione | l’America di Paul Thomas Anderson e Sean Penn fanno davvero paura

La nostra recensione di Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Regina Hall e un incredibile Sean Penn: un neo-western politico, furente e divertente che viviseziona il cuore nero dell’America trumpiana. I fantasmi e le ossessioni di Paul Thomas Anderson sono ancora tutti qui, e Una battaglia dopo l’altra ne è la conferma. Se il film precedente utilizzava i codici del coming of age e del racconto di formazione per esplorare le dinamiche adolescenziali di Eros, vita e Thanatos nella California degli anni ’70, sublimandole con un racconto dolcissimo e amarissimo assieme, qui il regista californiano parla alla pancia dell’America con un neo-western quasi romantico e violento assieme, furente e divertente che viviseziona gli Stati Uniti dell’era trumpiana e ci consegna uno Sean Penn in stato di grazia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

