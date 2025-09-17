Una battaglia dopo l’altra recensione | l’America di Paul Thomas Anderson e Sean Penn fanno davvero paura
La nostra recensione di Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Regina Hall e un incredibile Sean Penn: un neo-western politico, furente e divertente che viviseziona il cuore nero dell’America trumpiana. I fantasmi e le ossessioni di Paul Thomas Anderson sono ancora tutti qui, e Una battaglia dopo l’altra ne è la conferma. Se il film precedente utilizzava i codici del coming of age e del racconto di formazione per esplorare le dinamiche adolescenziali di Eros, vita e Thanatos nella California degli anni ’70, sublimandole con un racconto dolcissimo e amarissimo assieme, qui il regista californiano parla alla pancia dell’America con un neo-western quasi romantico e violento assieme, furente e divertente che viviseziona gli Stati Uniti dell’era trumpiana e ci consegna uno Sean Penn in stato di grazia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: battaglia - dopo
LIVE Italia-Brasile 2-3, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono 13-15 al tie-break dopo una dura battaglia
La battaglia dei cinquemila farmacisti per chiedere salari migliori dopo i profitti record del post-Covid: “Chiediamo un aumento dignitoso”
La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni
ITALIA IN SEMIFINALE Dopo il successo di Cocciaretto su Yuan, arriva anche la vittoria di Paolini. L'azzurra batte in rimonta la cinese Wang dopo quasi 3 ore di battaglia - facebook.com Vai su Facebook
La gioia di Elisabetta Cocciaretto dopo una battaglia di quasi tre ore, una rimonta dopo l'altra e un cuore grande così ? - X Vai su X
Una battaglia dopo l’altra la recensione | Leo DiCaprio Paul Thomas Anderson e un film da Oscar.
Una battaglia dopo l’altra, la recensione: Leo DiCaprio, Paul Thomas Anderson e un film da Oscar - Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson si rivela essere uno dei contendenti per la stagione dei premi. Come scrive movieplayer.it
Una battaglia dopo l'altra, la recensione di Steven Spielberg: "Film pazzesco!" - Sentite che cosa ha detto Steven Spielberg a proposito del nuovo attesissimo film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson. Segnala cinema.everyeye.it