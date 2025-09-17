Una battaglia dopo l’altra la recensione | Leo DiCaprio Paul Thomas Anderson e un film da Oscar

Il nuovo lavoro del regista de Il petroliere si rivela essere uno dei contendenti per la stagione dei premi. Grande cast e grande cinema. In sala dal 25 settembre. Settembre è il mese in cui si inizia a pensare agli Oscar, complici eventi come Venezia o Toronto. E anche se poi molti premi possono andare a film visti in precedenza, come è stato per Flow presentato a Cannes, è questo il momento più attivo dal punto di vista delle uscite. In questa strategia si inserisce Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson ispirato al romanzo di Thomas Pynchon, Vineland, con un cast hollywoodiano di grande impatto, dal protagonista Leonardo DiCaprio a Benicio Del Toro, Regina Hall e Sean Penn. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

