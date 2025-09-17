Una Battaglia dopo l’altra è il GTA 6 che ci meritiamo

Quel volpone di Steven Spielberg getta benzina sul fuoco dell’hype: “ Non ho mai visto un film che sia così simile, dal punto di vista del tono, a Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick ”. Parola di uno dei più grandi registi viventi dopo aver visto per ben tre volte Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Un altro grande regista dei nostri tempi che ha appena girato uno dei più grandi film dei nostri tempi. Un paragone pesante, quello con Kubrick, eppure perfetto per questo nuovo cult del cinema contemporaneo. Perché Una battaglia dopo l’altra cammina sullo stesso filo sottile de Il dottor Stranamore, sospeso tutto il tempo (ovvero quasi tre ore che volano) tra commedia e tragedia, tra risate amare e la consapevolezza di essere davanti a una fotografia spietata del mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

