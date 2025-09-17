Una balenottera morta è stata trovata spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno
Una balenottera lunga circa 14 metri è stata trovata morta davanti alla Terrazza Mascagni, a Livorno. Il corpo era già in decomposizione e sarà analizzato da ARPAT. Non è il primo spiaggiamento lungo costa toscana e la specie, nel bacino del Mediterraneo, è ancora considerata in pericolo di estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Recuperata la colonna vertebrale della balenottera morta a Muggia, verrà esposta durante la Barcolana
