Una balena si è spiaggiata sugli scogli a Livorno

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scoperta questa mattina, sul posto Capitaneria di Porto e Arpat L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

una balena si 232 spiaggiata sugli scogli a livorno

© Lidentita.it - Una balena si è spiaggiata sugli scogli a Livorno

In questa notizia si parla di: balena - spiaggiata

La carcassa di una balena spiaggiata a Tijuana in Messico

Balena spiaggiata a Muggia, l'Università di Padova ricostruirà il suo scheletro: «Testimonianza di una presenza straordinaria» - Verrà ricostruito, osso per osso, lo scheletro della balenottera comune spiaggiata l'estate scorsa a Muggia (Trieste). Da ilgazzettino.it

Balena spiaggiata a Trieste, lo scheletro sarà esposto - La balenottera, un esemplare di dieci metri, era quindi stata affondata nel golfo di Trieste dai ricercatori dell'Area ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Balena 232 Spiaggiata Scogli