Una bag antispreco per i bambini | così possono portare a casa il cibo non consumato a scuola

Una piccola borsa per portare a casa da scuola i cibi non consumati. Un'iniziativa antispreco che è stata anche una piccola lezione per i piccoli studenti delle scuole di Solaro (Milano). All'inizio dell'anno scolastico alunne e alunni hanno ricevuto una bag per portare a casa i cibi non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it