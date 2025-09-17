Una bag antispreco per i bambini | così possono portare a casa il cibo non consumato a scuola
Una piccola borsa per portare a casa da scuola i cibi non consumati. Un'iniziativa antispreco che è stata anche una piccola lezione per i piccoli studenti delle scuole di Solaro (Milano). All'inizio dell'anno scolastico alunne e alunni hanno ricevuto una bag per portare a casa i cibi non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Pogliano Milanese, food bag antispreco e riciclabili ai bambini della scuola primaria - Gli alunni potranno portare a casa il cibo che non mangiano in mensa, come pane, frutta, budini o altri snack confezionati Pogliano Milanese (Milano), 3 febbraio 2023 - Scrive ilgiorno.it
Duemila “Food Bag” antispreco a Limbiate per bambini eco-sostenibili - 000 "Food Bag" per conservare il cibo non consumato a scuola, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi alimentari. ilgiorno.it scrive