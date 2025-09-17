Una 29enne muore dopo uno schianto in scooter sul viale Marco Polo
Intorno alle 5 e 15 di questa mattina la polizia municipale di Catania è intervenuta su viale Marco Polo per un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una ragazza 29enne, Silvia Gulisano, trovata in gravissime condizioni e subito trasportata, in codice rosso, al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
