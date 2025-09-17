Una 29enne muore dopo uno schianto in scooter sul viale Marco Polo

Cataniatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 5 e 15 di questa mattina la polizia municipale di Catania è intervenuta su viale Marco Polo per un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una ragazza 29enne, Silvia Gulisano, trovata in gravissime condizioni e subito trasportata, in codice rosso, al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 29enne - muore

Precipita con il parapendio, muore 29enne in Alto Adige

Alto Adige, parapendista 29enne muore sull’Ortles

Matera, quercia si abbatte su un’auto per il maltempo: muore 29enne, feriti tre amici

Una 29enne muore dopo uno schianto in scooter sul viale Marco Polo; Michael Angeli morto dopo uno scontro frontale tra due auto a Mareno di Piave, tre persone ferite; Precipita con il parapendio, muore 29enne in Alto Adige.

29enne muore dopo schiantoSchianto tra auto e moto, 22enne muore sul colpo - 30 del 10 settembre a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è costato la vita alla 22enne Annunziata Mele. Da livesicilia.it

29enne muore dopo schiantoTroia, resta schiacciato tra auto e albero: morto 80enne. A Cerignola muore centauro 29enne in schianto con auto - Un motociclista di 30 anni è invece morto dopo essersi scontrato con un’auto sul cavalcavia nei pressi del casello dell’autostrada A14 alle periferia di Cerignola. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 29enne Muore Dopo Schianto