Un viaggio tra Franciacorta e Trento DOC | la Serata Bollicine di Laocoonte

Ci sono cene che non sono semplici appuntamenti gastronomici, ma veri e propri viaggi. È quello che accadrà giovedì 18 settembre, quando il ristorante Laocoonte (Via Cristoforo Colombo, 18) a Sperlonga, aprirà le sue porte a una serata speciale: "Serata Bollicine – Il Metodo Classico incontra la cucina d'autore, un viaggio dalla Franciacorta al Trento DOC". Un titolo che già evoca un percorso, fatto di calici che raccontano territori e di piatti che ne amplificano le emozioni. A guidare questa esperienza ci saranno due protagonisti: lo chef Emanuele Federici, con la sua cucina creativa e rispettosa delle materie prime, e il sommelier Andrea Nalli, che accompagnerà gli ospiti tra le sfumature del metodo classico italiano.

