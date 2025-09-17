Un valdarnese campione italiano di supermotard in Finlandia
Arezzo, 10 settembre 2025 – Il campionato italiano di supermotard ha un nuovo campione: Valter Piccardi. Con una stagione brillante e ottime prestazioni, il giovane pilota ha conquistato il titolo nella categoria S3, affermandosi come una delle promesse più interessanti del panorama motociclistico italiano. Originario di Castelfranco di Sopra, italo-finlandese con forti radici valdarnesi, il giovane si è trasferito con la famiglia in Finlandia all’età di 4 anni, ma la passione per le moto è sbocciata presto. A soli 6 anni ha iniziato a guidare la sua prima moto, dimostrando subito talento. Dedizione, costanza e tanti allenamenti lo hanno portato a cimentarsi in diverse competizioni, collezionando successi in Finlandia nelle gare di velocità con modelli come l’Ohvale 160 e la Moto 5, oltre a distinguersi anche nel supermotard. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: valdarnese - campione
