Un tributo alla città | svelata la nuova maglia da gioco dell' Unieuro 2.015
La cornice del Grand Hotel di Castrocaro Terme ha ospitato mercoledì sera “Noicisiamo”, il tradizionale evento di inizio stagione della Pallacanestro 2.015 Forlì. La serata si è aperta con l'intervento di rito della Fondazione tenuto dal socio Andrea Borini che ha ringraziato Lucia Magnani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
