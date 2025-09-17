Un total black intrigante per la regina spagnola che ha affrontato così la sua prima serata al Cairo
L e notti d’Egitto hanno un nuovo astro e brilla di eleganza regale. Sulle rive del Nilo, dove la storia ha visto sfilare regine leggendarie, oggi è Letizia di Spagna a scrivere un nuovo capitolo di stile. Per il suo primo impegno serale al Cairo, durante il viaggio di Stato con re Felipe VI, la sovrana ha scelto un look che è una dichiarazione di intenti: una lezione di classe sussurrata, potente e indimenticabile, affidata all’arma di seduzione più sofisticata di sempre, il total black. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto Letizia di Spagna, l’abito nero che svela le spalle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
