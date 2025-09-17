Un team di 18 geriatri ospedalieri si prende cura degli anziani fragili
L’ ospedale Delmati si conferma polo dell’offerta geriatrica dell’Asst di Lodi, con un impegno complessivo di 18 geriatri, quasi la metà under 40. Una squadra di professionisti dedicata a mettere al centro il paziente anziano, fragile e cronico, sottolinea il direttore generale Guido Grignaffini. Il servizio include un reparto di geriatria con oltre 400 ricoveri annui, destinato a pazienti con polmoniti, scompenso cardiaco o infezioni urinarie gravi. "Il paziente geriatrico è caratterizzato da multicomorbilità e problematiche extra cliniche – spiega Fraia Falvo, responsabile della struttura con 20 posti letto –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
