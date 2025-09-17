Un super scudo anti droni e minacce aeree | come funziona il QW-19

Ilgiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati sul QW-19 MANPADS, uno scudo di nuova generazione di fabbricazione cinese recentemente offerto alla Malesia. In grado di garantire una protezione contro droni kamikaze, elicotteri d'attacco e minacce aeree a bassa quota, questo sistema è ormai diventato un attore fondamentale nei conflitti moderni. Se, infatti, le tradizionali batterie di missili terra-aria sono progettate principalmente per sconfiggere jet veloci ad altitudini più elevate, dispositivi come il QW-19 sono pensati per neutralizzare velivoli senza pilota a bassa quota e simili. La Malesia, come molti eserciti regionali, non può più trascurare un'esigenza del genere, soprattutto perché il Sud Est Asiatico è alle prese con una proliferazione sempre più rapida di minacce di minacce aeree a bassa quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

un super scudo anti droni e minacce aeree come funziona il qw 19

© Ilgiornale.it - Un super scudo anti droni e minacce aeree: come funziona il QW-19

In questa notizia si parla di: super - scudo

Un sistema di difesa potenziato: come funziona il super scudo anti Kim

Il generale Conserva: rafforzare difesa antimissili e anti droni. Ipotesi riservisti; Leonardo punta al Golden Dome for America, il super scudo anti-missili di Trump; Da Droni a Cani Robot: “Scudo 25” mostra il potere tecnologico dell’Esercito Italiano.

super scudo anti droniLo sciame e lo scudo. Per una difesa europea dai droni - Doppia ricetta: un’azione dall’alto di politica industriale e una dal basso che metta in moto capitale privato e innovazione ... Lo riporta ilfoglio.it

super scudo anti droniSmash 2000L, l’ottica anti-droni dell’Us army - L’esercito statunitense ha adottato un’ottica “intelligente” da montare sull’M4A1, che consente di ingaggiare droni grazie al software gestito dall’Ai che controlla lo scatto dell’arma nel tiro antiae ... Da armietiro.it

Cerca Video su questo argomento: Super Scudo Anti Droni