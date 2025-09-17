Riflettori puntati sul QW-19 MANPADS, uno scudo di nuova generazione di fabbricazione cinese recentemente offerto alla Malesia. In grado di garantire una protezione contro droni kamikaze, elicotteri d'attacco e minacce aeree a bassa quota, questo sistema è ormai diventato un attore fondamentale nei conflitti moderni. Se, infatti, le tradizionali batterie di missili terra-aria sono progettate principalmente per sconfiggere jet veloci ad altitudini più elevate, dispositivi come il QW-19 sono pensati per neutralizzare velivoli senza pilota a bassa quota e simili. La Malesia, come molti eserciti regionali, non può più trascurare un'esigenza del genere, soprattutto perché il Sud Est Asiatico è alle prese con una proliferazione sempre più rapida di minacce di minacce aeree a bassa quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un super scudo anti droni e minacce aeree: come funziona il QW-19