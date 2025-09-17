Un solo autobus per coprire la linea 513
Abito in via Cosenz e stamattina ho visto diversi ragazzi andare a piedi lungo la strada, così ho potuto constatare, confermato anche da un autista, che c'è solo un bus che copre la linea 513 creando un grosso disservizio a tutti gli utenti visto che passa una volta all'ora. La cosa più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: autobus - coprire
IL NUOVO PIANO TRASPORTI I primi autobus della linea F devieranno verso il capolinea del Maresca: così gli studenti potranno almeno (forse) sedersi ma continueranno a prendere due pullman per andare a scuola. - facebook.com Vai su Facebook
Un solo autobus per coprire la linea 513 :: Segnalazione a Palermo; Nuovi percorsi dei bus: mappa, tragitti, frequenze; Trasporto pubblico, sulle strade genovesi debutta il primo bus elettrico.
Rieti, bus Asm nel giorno di Pasqua: in strada la linea 513 da e per il Terminillo - Sul fronte del trasporto pubblico cittadino, gestito da Asm, l'Azienda servizi municipali Rieti ha reso noto che nella giornata di oggi, Pasqua, il servizio di autobus viene sospeso, ad ... Da ilmessaggero.it