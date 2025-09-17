Un sistema difensivo che utilizzava l’anfiteatro | Lecce nell’alto medioevo
LECCE – Una fortificazione imponente a ridosso dell’Anfiteatro Romano, avviata tra il V e il VI secolo dopo Cristo, quando la grande arena, orgoglio e vanto dell’antica Lupiae, aveva oramai perso la sua funzione originaria. Va ricordato, infatti, che nell’anno 404, durante una fase di grande. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: sistema - difensivo
Sistema difensivo di Monte Ercole nelle due Guerre mondiali Le opere ausiliarie del sistema difensivo di Monte Ercole rappresentano una testimonianza storica di grande rilievo, sia per il >>Scopri le mie Guide su Amazon: https://amzlink.to/az0p6hrNWPtEC - facebook.com Vai su Facebook