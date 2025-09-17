Un progetto interregionale per la valle | il distretto di economia civile muove i primi passi
Arezzo, 17 settembre 2025 – I l Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere è partito con il passo giusto: due eventi ravvicinati, densi di partecipazione e contenuti, hanno dato forma concreta a un progetto che guarda con fiducia al futuro del territorio altotiberino. Nato su impulso della Fondazione Progetto Valtiberina, il Distretto ha scelto di inaugurare il proprio cammino a cavallo tra Toscana e Umbria, confermando la sua vocazione interregionale e la volontà di unire territori che condividono storia, cultura e identità. La presentazione della governance a Sansepolcro e il primo incontro operativo a Città di Castello hanno segnato l’avvio di un percorso che mette al centro cooperazione, sostenibilità e responsabilità collettiva come strumenti di crescita per tutta la valle. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Presentato il Distretto di Economia Civile - L’Alta Valle del Tevere tra Città di Castello e Sansepolcro presentata come Distretto Interregionale di Economia Civile durante il convegno della Fondazione Progetto Valtiberina. Si legge su teletruria.it
Città di Castello e Sansepolcro nel Distretto Interregionale di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere - Arezzo, 2 dicembre 2024 – Il Distretto Interregionale di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere, ideato e coordinato da Fondazione Progetto Valtiberina, registra un importante passo avanti con le ... Lo riporta lanazione.it