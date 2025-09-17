© Gazzetta.it - Un presidente ai margini, due ds, zero punti, Donati già a rischio: i perché del disastro Samp

#Calciomercato #Lazio: nel mirino #Simic, #Insigne e #Fabbian. Il presidente #biancoceleste #Lotito punta allo sblocco definitivo Secondo indiscrezioni provenienti da #Formello, per evitare di arrivare a gennaio con margini di manovra ridotti e scongiur

@pontecorvoste, Presidente di #Leonardo, è intervenuto a margine del 50° Forum @Ambrosetti_ di #Cernobbio, sottolineando la centralità delle alleanze e delle partnership per rafforzare la cooperazione tra le aziende europee.

Un presidente ai margini, due ds, zero punti, Donati già a rischio: i perché del disastro Samp; Valzer ds: Marano lascia la Juve Club, Margini promosso a Sorbolo; Kabashi e Pettinari tornano nella rosa granata. Prevale la volontà di Amadei, la società si adegua.

