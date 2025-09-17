Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 22 Al 26 Settembre 2025 | Eduardo Fuori Controllo!

Un Posto al Sole anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Eduardo perde il controllo dopo le scritte infamanti, Marina disperata per i Cantieri, Silvia in ansia per Michele e il ricordo di Assane che torna a galla. Un Posto al Sole anticipazioni: dal 22 al 26 settembre 2025: Eduardo tenterà di ricominciare con un nuovo lavoro, ma il quartiere lo osteggerà con scritte infamanti. L’uomo perderà il controllo e avrà atteggiamenti aggressivi che susciteranno le critiche di Alberto e Pino. La tensione lo isolerà sempre di più, spingendolo verso un punto di rottura. Intanto Marina vivrà momenti di disperazione ai Cantieri, dove Gagliotti le toglierà sempre più potere. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

