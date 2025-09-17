Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 22 Al 26 Settembre 2025 | Eduardo Fuori Controllo!
Un Posto al Sole anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Eduardo perde il controllo dopo le scritte infamanti, Marina disperata per i Cantieri, Silvia in ansia per Michele e il ricordo di Assane che torna a galla. Un Posto al Sole anticipazioni: dal 22 al 26 settembre 2025: Eduardo tenterà di ricominciare con un nuovo lavoro, ma il quartiere lo osteggerà con scritte infamanti. L’uomo perderà il controllo e avrà atteggiamenti aggressivi che susciteranno le critiche di Alberto e Pino. La tensione lo isolerà sempre di più, spingendolo verso un punto di rottura. Intanto Marina vivrà momenti di disperazione ai Cantieri, dove Gagliotti le toglierà sempre più potere. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina
Il posto al sole | Teglio - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole: la vendetta di Gagliotti. Gennaro perde la vista e accusa Roberto di averlo accecato. Mentre Manuela va a fare pace con Niko. Arriva un nuovo maestro di ballo e si scopre che è il vecchio insegnante di Micaela. Di @ArDigiorgio - X Vai su X
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: l'uomo che non sapeva più corteggiare e nuovi segreti; Un Posto al Sole, anticipazioni: arriva la notizia dall’ospedale.
Anticipazioni Un Posto al Sole 22-26 settembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Scrive tvserial.it
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 22 al 26 settembre 2025. Scrive msn.com