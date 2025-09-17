Un Posto al Sole anticipazioni 18 settembre | Gennaro torna ai Cantieri Alice vuole partire con Vinicio
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Torna domani su Rai Tre la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 18 settembre Gennaro Gagliotti tornerà ai Cantieri deciso a riprendersi il suo ruolo di amministratore delegato; intanto Alice cercherà di convincere Vinicio a partire insieme, per allontanarsi da tutti quei problemi, interferenze, che hanno pesato sulla coppia negli ultimi tempi. Dov'eravamo rimasti Dopo le parole di Eduardo, Damiano ha iniziato a ripensare alla sua scelta di lasciare la Polizia e si è reso conto di quanto Rosa fosse davvero importante per lui, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina
A Un Posto al Sole è il momento del ritorno a Napoli del fratello di Gagliotti. Cieco nel letto di ospedale, Gagliotti architetta un piano che parte dal richiamare il città il fratello Vinicio. Di Annarita Digiorgio - X Vai su X
Il posto al sole | Teglio - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni 18 settembre: Gennaro torna ai Cantieri, Alice vuole partire con Vinicio; Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2025: Guido corteggia Mariella ma Bice lo tiene d'occhio; Un Posto al Sole, le anticipazioni di giovedì 18 settembre: riecco Gennaro.
Un Posto al Sole, anticipazioni 18 settembre: Gennaro torna ai Cantieri, Alice vuole partire con Vinicio - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20. Secondo movieplayer.it
Un posto al sole anticipazioni 18 settembre 2025/ Gennaro torna ai Canieri, Guido corteggia Mariella - Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà giovedì 18 settembre 2025, Gagliotti dopo il ricovero torna ai Cantieri, Guido prova ... Da ilsussidiario.net