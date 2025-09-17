Un Posto al Sole anticipazioni 18 settembre | Gennaro torna ai Cantieri Alice vuole partire con Vinicio

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Torna domani su Rai Tre la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 18 settembre Gennaro Gagliotti tornerà ai Cantieri deciso a riprendersi il suo ruolo di amministratore delegato; intanto Alice cercherà di convincere Vinicio a partire insieme, per allontanarsi da tutti quei problemi, interferenze, che hanno pesato sulla coppia negli ultimi tempi. Dov'eravamo rimasti Dopo le parole di Eduardo, Damiano ha iniziato a ripensare alla sua scelta di lasciare la Polizia e si è reso conto di quanto Rosa fosse davvero importante per lui, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

