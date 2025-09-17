Un posto al sole a UPAS fine settembre tra silenzi e verità | Gianluca al bivio e quell’orologio che riapre il passato
Napoli, Palazzo Palladini. L’aria è densa. Qualcosa sta consumando Gianluca dall’interno, un’inquietudine che gli scava lo sguardo e lo rende sfuggente proprio quando prova a rimettersi in piedi. Nelle prossime puntate il suo percorso si intreccerà con un oggetto piccolo, ma capace di far rumore: un orologio. Quello che sembra un dettaglio, in realtà, rischia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina
Il posto al sole | Teglio - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole: la vendetta di Gagliotti. Gennaro perde la vista e accusa Roberto di averlo accecato. Mentre Manuela va a fare pace con Niko. Arriva un nuovo maestro di ballo e si scopre che è il vecchio insegnante di Micaela. Di @ArDigiorgio - X Vai su X
Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 marzo: Fusco spara in ospedale e colpisce Michele; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 20 al 24 gennaio: Guido va in vacanza con Claudia; Chiude un Posto al Sole, il finale e l’ultima puntata.
Un Posto al Sole anticipazioni: grido di aiuto di Niko, Viola è in pericolo - Ecco cosa succederà nei prossimi appuntamenti con la soap di Rai 3. Segnala diregiovani.it
Anticipazioni Un Posto al Sole 22-26 settembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Scrive tvserial.it