Un personaggio molto importante non sarà in The Batman parte II conferma il regista Matt Reeves

Metropolitanmagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima versione di Gotham City di Matt Reeves in The Penguin si è rivelata un enorme successo, ottenendo il plauso della critica e diventando un successo per la HBO. La serie è culminata in una grande vittoria ai 77esimi Primetime Emmy Awards, dove la stella emergente Cristin Milioti si è portata a casa il premio come Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie per la sua potente interpretazione di Sofia Falcone. Dopo la messa in onda dello scioccante finale della serie, si è parlato del futuro dei personaggi e della possibilità che i protagonisti principali compaiano in The Batman Parte II di Reeves. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

un personaggio molto importante non sar224 in the batman parte ii conferma il regista matt reeves

© Metropolitanmagazine.it - Un personaggio molto importante non sarà in The Batman parte II, conferma il regista Matt Reeves

In questa notizia si parla di: personaggio - molto

Ironheart: Ryan Coogler commenta il debutto di un personaggio Marvel molto atteso

Mino Abbacuccio, da Made in Sud a Fragili 2: “Vedrete un Renato più coraggioso, salverà tutti. Titì è un personaggio a cui sono molto legato”

“Inutile personaggio”, “Vatti a nascondere”, gli insulti choc contro Vincenzo Schettini. Quando la notorietà diventa un calvario: “Sono molto fragile, tutto ciò mi fa molto male”

The Batman 2 | un importante personaggio di The Penguin non sarà nel film.

Cerca Video su questo argomento: Personaggio Molto Importante Sar224