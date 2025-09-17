Un personaggio molto importante non sarà in The Batman parte II conferma il regista Matt Reeves

L’ultima versione di Gotham City di Matt Reeves in The Penguin si è rivelata un enorme successo, ottenendo il plauso della critica e diventando un successo per la HBO. La serie è culminata in una grande vittoria ai 77esimi Primetime Emmy Awards, dove la stella emergente Cristin Milioti si è portata a casa il premio come Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie per la sua potente interpretazione di Sofia Falcone. Dopo la messa in onda dello scioccante finale della serie, si è parlato del futuro dei personaggi e della possibilità che i protagonisti principali compaiano in The Batman Parte II di Reeves. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

