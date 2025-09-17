Un pavido rettore caccia il professore ebreo aggredito ma tollera i violenti
Ieri è stata una brutta giornata per la libertà di opinione, per il diritto e per la libertà di insegnamento nelle università italiane. La giornata è iniziata all’Università di Pisa, con un gruppo di studenti ProPal che ha interrotto la lezione e aggredito fisicamente il professor Rino Casella accusato di essere un «sionista». Poi è stata la volta del Politecnico di Torino, dove un gruppo di giovani ha fatto irruzione alla lezione del professor Zorea Pini, della Braude University. Gli studenti ProPal chiedono di annullare il corso per due motivi: il primo è il contenuto del corso sulle tecnologie di “ image processing ”, in quanto potenziale strumento per azioni di “riconoscimento facciale”; il secondo la nazionalità del docente, colpevole di essere cittadino di Israele e di lavorare per una facoltà israeliana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Il pavido Rettore Stefano Corgnati di @PoliTOnews anziché allontanare gli studenti aggressori, caccia il professore israeliano aggredito. La libertà di espressione al Politecnico di Torino non esiste più. Senato accademico e Ministero non hanno nulla da dire?
