È online il nuovo sito web del Consorzio Turistico Media Valtellina , completamente rinnovato nella grafica e nella struttura dei contenuti. Il progetto nasce per offrire una user experience più fluida, intuitiva e coinvolgente, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di cittadini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - sito

STMicroelectronics, il nuovo futuro senza esuberi: ecco come cambierà il sito di Agrate

È online il nuovo sito internet dedicato a Cortona e San Francesco

Sport, il servizio del Comune ha un nuovo sito internet: "Per atleti e società"

Il sito è di nuovo online! Da questo momento potete tornare a fare il vostro permesso ? A causa dei numerosi accessi non era più raggiungibile, tutti i permessi vi arriveranno come di consueto, stiamo lavorando per continuare a garantirvi il servizio di qualità - facebook.com Vai su Facebook

Un nuovo sito per promuovere e valorizzare Tirano e la Media Valtellina; Nasce Polo Parma: un nuovo modello imprenditoriale per valorizzare e promuovere il patrimonio locale; Nuovo anno scolastico: consigli e attività per promuovere un buon clima di classe.

Inclusione sociale, è online il nuovo sito di Cesea - occupazionale del Comune di Lecco, nato nel 1999 per promuovere l'inclusione sociale, sostenendo persone adulte in s ... Secondo msn.com

Nasce Polo Parma: un nuovo modello imprenditoriale per valorizzare e promuovere il patrimonio di Parma - Una terra che racconta di sapori e mestieri antichi capaci di connettersi con il present ... Si legge su gazzettadiparma.it