Un muro di marmo ferma l’onda biancoverde a Carrara
Tempo di lettura: 2 minuti La trasferta di Carrara sarà diversa da tutte le altre. Non tanto per la partita, che rappresenta comunque un test importante per l’ Avellino di Raffaele Biancolino, quanto per la questione più spinosa: l’accesso allo stadio “ Dei Marmi ”. La casa della Carrarese, con una capienza complessiva di 5.500 posti, riserverà soltanto 620 tagliandi al settore ospiti ( già completamente sold out ), un numero che non rende giustizia alla reale portata del tifo biancoverde in giro per l’Italia. Chi conosce la passione dei sostenitori irpini sa bene che si tratta di una goccia in mezzo al mare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
